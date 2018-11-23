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Заседание по делу капитана российского «Норда» сорвалось в суде Киева

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Фото: РИА Новости/Игорь Самойлов
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Оболонский районный суд Киева не смог провести подготовительное заседание по делу капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко из-за неявки сторон. Об этом 23 ноября сообщила помощница судьи, который должен был рассматривать дело.

Заседание перенесено на 11:00 (12:00 мск) 7 декабря, сообщает агентство ТАСС.

Суд должен был рассмотреть дело об обвинении Горбенко в нарушении порядка въезда и выезда с временно оккупированной территории, каковой на Украине называют Крым после его воссоединения с Россией.

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Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта 2018 года. У моряков были изъяты российские паспорта и выданы протоколы о попытке пересечь границу «по несоответствующим документам» — Киев счел экипаж из Крыма гражданами Украины.

Двое моряков смогли вернуться на родину через Белоруссию, семерых 30 октября обменяли на украинских моряков судна ЯМК-0041.

Капитан судна по-прежнему остается на Украине. Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы за «незаконное посещение» Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам».

Само судно арестовано украинским судом и было выставлено на аукцион, который 7 ноября провалился.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона проголосовали за присоединение к России.

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