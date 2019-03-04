Песков прокомментировал ситуацию с задержанным в Греции Винником

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 4 марта, что Министерство иностранных дел занимается вопросом выдачи гражданина РФ Александра Винника, находящегося под следствием в Греции.

«Безусловно, судьбой Винника занимаются. Пока ясности нет. Занимаются по линии МИДа. И именно туда надо адресовать вопрос», — сказал он.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительственных кругах Греции сообщило, что греческий премьер-министр Алексис Ципрас во время подготовки визита в Москву обещал передать Винника России.

Задержанный в Греции россиянин заявил 3 марта о психологическом давлении, которое оказывается на него в тюрьме.

Специалиста по информационным технологиям Винника арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу властей США, обвиняющих россиянина в отмывании от $4 до $9 млрд через биржу криптовалют BTC-е. Сам обвиняемый связывает свое преследование с намерением США заполучить его знания. Генпрокуратура РФ направила Греции два запроса о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

26 ноября Винник объявил голодовку, требуя прекратить судебный произвол и нарушение его прав. Руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов заявлял, что Винника «постоянно перевозят» из одной тюрьмы в другую, из-за чего его подзащитному приходится спать «то на полу, то на железной кровати без матраса». Кроме того, арестованный жаловался на питание в учреждении.

19 декабря Верховный суд Греции отклонил апелляцию адвокатов арестованного россиянина Александра Винника на решение о его экстрадиции во Францию, где его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве.