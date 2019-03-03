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В Южной Корее продлили арест капитану протаранившего мост российского судна

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Фото: Global Look Press/kim__hyo_won/instagram.com
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Суд южнокорейского Пусана в воскресенье, 3 марта, продлил арест капитану российского судна Seagrand, протаранившего мост в порту города. Об этом ТАСС сообщил консул РФ в Пусане Роман Быков.

По его словам, срок ареста не может превышать 10 суток. По истечении этого срока материалы дела будут переданы в прокуратуру для проверки и предъявления обвинения. Если этого не будет сделано, арестованного должны незамедлительно освободить.

После получения материалов прокурор может назначить новый срок содержания под стражей до 10 суток с возможностью дополнительного продления на такой же период. За это время должно быть принято процессуальное решение.

Инцидент с участием российского грузового судна произошел в Пусане 28 февраля. Судно протаранило носовой частью один из пролетов моста, в результате в сооружении образовалась трещина шириной около 5 м. По данным СМИ, при столкновении никто не пострадал.

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