Опубликовано видео горящего на юге Москвы судна

На территории Московского судостроительного завода загорелось монтажное судно, огонь охватил 200 кв. м, сообщили в столичном управлении МЧС.

Информация о пожаре появилась днем в воскресенье, 3 марта. Помимо спецтехники и личного состава ведомства на место ЧП прибыл пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев». По данным на 13:32 мск, возгорание было локализовано.

Как рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах, горящее судно не эксплуатируется и находится на демонтаже.

1 марта сообщалось о пожаре на российском траулере в доке порта Пусан в Южной Корее. Все шесть членов экипажа были оперативно эвакуированы, никто не пострадал.