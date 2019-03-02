Первый шаг: Александру Виннику помогут выйти из голодовки

Россиянина Александра Винника, арестованного по запросу США в Греции по подозрению в кибермошенничестве, перевели в клинику спустя три месяца после объявления им голодовки. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Информацию подтвердил и адвокат Александра Винника Тимофей Мусатов. Сейчас задержанному предстоит обследование и соответствующие процедуры по выведению из голодовки.

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получил информацию о переводе российского гражданина в другую клинику, где ему помогут выйти из голодовки.

— Поступила информация о том, что 28 февраля Александра Винника перевели в больницу для оказания ему профессиональной медицинской помощи, — сообщили «Известиям» в пресс-службе. — Нам очень радостно, что греческие власти смогли перевести Александра в другую клинику, где есть высококвалифицированные специалисты по выходу из голодовки и лечению.

Как рассказали в аппарате омбудсмена, Татьяне Москальковой удалось убедить Александра Винника завершить голодовку, которую россиянин объявил в конце ноября в знак протеста против судебного произвола в Греции. Как сообщает сторона защиты, за 88 дней голодовки Александр Винник потерял до 30% своего веса — теперь он весит 57 кг.

— Татьяна Николаевна, находясь там, встретилась с Александром Винником и была поражена и его внешним видом, и медицинскими показаниями. Она говорила с ним лично и постаралась убедить его в том, что он должен жить ради своих двух мальчишек и ради своей супруги, которой сейчас тоже очень нелегко. Потому что существует много других способов отстаивать свои права, — рассказали в пресс-службе омбудсмена. — После этого он решил прекратить голодовку.

Однако выйти из голодовки спустя практически 90 дней после ее начала без врачебной помощи невозможно. При том, что в тюремной больнице не было достаточно квалифицированных врачей, которые могли бы в этом Александру Виннику помочь, остро встал вопрос о переводе его в другую клинику. Как сообщил «Известиям» адвокат россиянина Тимофей Мусатов, сейчас Александр Винник проходит соответствующее обследование и в скором времени ему назначат лечение.

— Сейчас позволили купить вещи, необходимые для жизни, — зубную пасту, щетку и прочие вещи, на которые мы в обычной жизни не обращаем внимания, — сказал Тимофей Мусатов. — Мы обговорили ситуацию с доктором, и вскоре Александру будет назначен лечащий врач. Судя по разговору, в больнице делают всё возможное. Это, конечно, первый шаг, но главное, что ситуация хоть немного сдвинулась с места.

Греческая полиция задержала Александра Винника в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в кибермошенничестве. Спустя два месяца в РФ против него возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, а Генпрокуратура направила в Грецию запрос о его выдаче. В начале июля 2018 года стало известно, что экстрадировать гражданина РФ потребовал еще и Париж, где его обвиняют в том, что он похищал личные данные граждан.

В Греции максимальный срок предварительного заключения составляет 1,5 года. В нарушение закона Александр Винник находится под стражей уже более 19 месяцев. При этом греческая сторона не предъявляет никаких обвинений, не предает его суду и не назначает наказания.

Как сообщает сторона защиты, Александр Винник сразу же согласился на экстрадицию в Россию, где «находятся его страдающая от рака супруга и двое маленьких детей, четырех и семи лет». За последние полтора года греческий суд неоднократно постановлял выдать Александра Винника то России, то Франции, то США. При этом судебные решения о выдаче его в РФ были изданы 16 и 5 месяцев назад и не подлежали обжалованию. В настоящий момент вопрос об экстрадиции остается открытым.