Конфликтующие запросы

Защита россиянина Александра Винника уверена, что после решения суда о его выдаче в РФ на греческую сторону будут давить США и Франция. Об этом «Известиям» заявил адвокат Винника Тимофей Мусатов. В посольстве РФ в Афинах сообщили, что российские дипломаты присутствовали на заседании Ареопага (Верховный суд Греции – «Известия») и приветствуют выдачу Александра Винника на родину. Однако окончательное решение, по их словам, должен вынести греческий министр юстиции Ставрос Контонис.

Решение о выдаче Александра Винника, арестованного в Греции по подозрению в кибермошенничестве, Ареопаг вынес во вторник, 4 сентября. Адвокат россиянина Тимофей Мусатов в беседе с «Известиями» отметил, что во время рассмотрения дела в суде был допущен ряд процессуальных нарушений. Несмотря на это, сторона защиты вердикт суда обжаловать не стала.

- К процессуальным нарушениям относятся отсутствие профессионального перевода документов, ограничение защиты во время изложения позиции и нарушение уголовно-процессуального кодекса в ходе рассмотрения дела по мелочам, - пояснил Тимофей Мусатов.

После рассмотрения запроса Генпрокуратуры суд должен был рассмотреть запрос французской стороны, которая также требует выдачи Александра Винника. Однако свое решение суд сообщит Парижу 19 сентября. При этом, по словам адвоката россиянина, решение в пользу РФ не является автоматическим отказом французам. Более того, возможен и положительный ответ на этот запрос. Отвечая на вопрос «Известий», есть ли вероятность давления на Грецию со стороны Франции и США, адвокат подчеркнул, что есть не просто вероятность, но уверенность в этом.

Как объяснили «Известиям» в посольстве РФ в Афинах, рассмотрение запросов ведется параллельно. На 17 сентября запланирован допрос Александра Винника с участием французских следователей. Он должен состояться в городе Салоники, где россиянин содержался под стражей.

Диппредставительство РФ внимательно следит за ситуацией вокруг Александра Винника. По данным дипломатов, сейчас он находится в Афинах и пробудет там вплоть до судебных слушаний по французскому запросу.

- Как и на всех предыдущих заседаниях, на судебных слушаниях присутствовал заведующий консульским отделом посольства Алексей Небогатов, - сообщили «Известиям» в пресс-службе посольства. – Сейчас есть три конфликтующих запроса об экстрадиции Александра Винника - от России, Франции и США. Решение суда первой инстанции в городе Салоники о выдаче российского гражданина в Москву подтверждено на высшем уровне [в Верховном суде Греции. - «Известия»]. Окончательное решение о выдаче россиянина должен принять министр юстиции Греции [Ставрос Контонис. - «Известия»], однако точных сроков принятия этого решения нет. Мы исходим из того, что, согласно общепринятым нормам, поскольку Александр Винник является гражданином РФ, российский запрос имеет приоритет.

В случае экстрадиции в РФ Александра Винника передадут в руки сотрудников российских правоохранительных органов. Какое наказание он получит на родине, будет зависеть от результатов следствия.

Греческая полиция задержала россиянина в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в кибермошенничестве. Спустя два месяца в РФ против него возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, а Генпрокуратура направила в Грецию запрос о его выдаче. В течение года защита подозреваемого неоднократно обжаловала решение суда о выдаче Александра Винника США. В начале июля стало известно, что экстрадировать гражданина РФ потребовал Париж, где его обвиняют в том, что он похищал личные данные граждан. По словам адвоката, Александр Винник ни разу не был ни во Франции, ни в США. Сам россиянин в интервью «Известиям» заявил, что Париж требует его экстрадиции для того, чтобы в дальнейшем выдать Вашингтону.