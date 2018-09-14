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Верховный Суд Греции постановил выдать Винника в Россию

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Фото: TASS/Zuma/Nicolas Economou
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Верховный суд Греции на публичном оглашении приговора постановил выдать россиянина Александра Винника в Россию, передает «РИА Новости».

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«Выдать Винника в Россию. Оставить приговор без изменений», — сказала судья.

Суд рассмотрит запрос о выдаче россиянина во Францию 19 сентября. Французские следователи допросят его 17 сентября.

На данный момент существует четыре судебных решения о выдаче Винника — два в Россию и по одному в США и во Францию, окончательное решение примет министр юстиции Греции.

Специалиста по криптовалютам Винника арестовали в Греции в 2017 году. В России его обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации. В июле Генпрокуратура направила в Грецию уже второй запрос о выдаче россиянина для привлечения к уголовной ответственности.

В Соединенных Штатах Винника обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд. Вашингтон добивается его выдачи через Францию. 13 июля суд в Греции принял решение выдать россиянина Франции в связи с обвинениями в краже личных данных и вымогательстве. Сам Винник согласен с экстрадицией на родину.

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