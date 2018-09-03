Адвокат Винника рассказал о переносе допроса французских следователей

Допрос задержанного в Греции россиянина Александра Винника перенесли на 17 сентября. Такое решение вынес верховный суд республики в Ареопаге. Об этом 3 сентября рассказал адвокат гражданина РФ Илиас Спирлиадис.

«Сегодня допрос был перенесен на 17 сентября, поскольку пришло срочное письмо из Ареопага, что допрос должен быть перенесен, поскольку Винник должен 4 сентября присутствовать на заседании Верховного суда в Афинах», — приводит слова адвоката «РИА Новости».

Повестка на допрос в «присутствии французских судей, полицейских или следователей» была изначально выписана на 28 августа в Салониках. Тогда адвокатам удалось добиться переноса допроса на 3 сентября.

Специалиста по криптовалютам Винника арестовали в Греции в 2017 году. Генеральная прокуратура (ГП) РФ обвиняет его в мошенничестве в сфере компьютерной информации и добивается его экстрадиции. В июле ГП направила в Грецию новый запрос о выдаче Винника для привлечения к уголовной ответственности. По данным правоохранительных органов, он руководил преступной организацией, управляемой биткоин-биржей BTC.

В Соединенных Штатах его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд. Вашингтон добивается выдачи россиянина через Францию. 13 июля суд в Греции принял решение выдать Винника Франции в связи с обвинениями в краже личных данных и вымогательстве.