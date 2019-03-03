Прямой эфир
Сюжет:

Голодающий в греческой тюрьме россиянин Винник заявил о психологическом давлении

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арестованный в Греции россиянин Александр Винник, объявивший бессрочную голодовку в ноябре прошлого года, заявил о психологическом давлении в тюрьме.

Первый шаг: Александру Виннику помогут выйти из голодовки
Арестованного в Греции россиянина перевели в другую клинику, где уже назначили соответствующее обследование

По его словам, надзиратели не дают ему спать и в течение суток ведут наблюдение за помещением, где он содержится. Россиянин сравнил свое пребывание в учреждении с нахождением в зоопарке.

«Я считаю, что, если им требуется наблюдать за мной, они могут открыть дверь, посмотреть, что я делаю, и оставить меня в покое. Сегодня ночью они вели себя более-менее тихо, и я поспал. Зато утренняя смена, которая меняется в полшестого утра, не дала мне поспать», — цитирует Винника агентство «РИА Новости».

По его словам, инструментов воздействия у него немного, так как он не знает греческого. «Бороться с охранниками я могу только добротой», — резюмировал россиянин.

Специалиста по информационным технологиям Винника арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу властей США, обвиняющих россиянина в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют BTC-е. Сам обвиняемый связывает свое преследование с намерением США заполучить его знания. Генпрокуратура РФ направила Греции два запроса о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

26 ноября Винник объявил голодовку, требуя прекратить судебный произвол и нарушение его прав. Руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов заявлял, что Винника «постоянно перевозят» из одной тюрьмы в другую, из-за чего его подзащитному приходится спать то на полу, то на железной кровати без матраса. Кроме того, арестованный жаловался на питание в учреждении.

19 декабря Верховный суд Греции отклонил апелляцию адвокатов арестованного россиянина Александра Винника на решение о его экстрадиции во Францию, где его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голодающий в греческой тюрьме Винник потерял 17 кг
Винника срочно доставили в тюремную больницу в Греции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017