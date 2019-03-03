Голодающий в греческой тюрьме россиянин Винник заявил о психологическом давлении

Арестованный в Греции россиянин Александр Винник, объявивший бессрочную голодовку в ноябре прошлого года, заявил о психологическом давлении в тюрьме.

По его словам, надзиратели не дают ему спать и в течение суток ведут наблюдение за помещением, где он содержится. Россиянин сравнил свое пребывание в учреждении с нахождением в зоопарке.

«Я считаю, что, если им требуется наблюдать за мной, они могут открыть дверь, посмотреть, что я делаю, и оставить меня в покое. Сегодня ночью они вели себя более-менее тихо, и я поспал. Зато утренняя смена, которая меняется в полшестого утра, не дала мне поспать», — цитирует Винника агентство «РИА Новости».

По его словам, инструментов воздействия у него немного, так как он не знает греческого. «Бороться с охранниками я могу только добротой», — резюмировал россиянин.

Специалиста по информационным технологиям Винника арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу властей США, обвиняющих россиянина в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют BTC-е. Сам обвиняемый связывает свое преследование с намерением США заполучить его знания. Генпрокуратура РФ направила Греции два запроса о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

26 ноября Винник объявил голодовку, требуя прекратить судебный произвол и нарушение его прав. Руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов заявлял, что Винника «постоянно перевозят» из одной тюрьмы в другую, из-за чего его подзащитному приходится спать то на полу, то на железной кровати без матраса. Кроме того, арестованный жаловался на питание в учреждении.

19 декабря Верховный суд Греции отклонил апелляцию адвокатов арестованного россиянина Александра Винника на решение о его экстрадиции во Францию, где его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве.