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Премьер-министр Греции намерен скоро посетить Северную Македонию

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Фото: Global Look Press/Dimitrios Karvountzis
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ближайшее время нанесет официальный визит в Северную Македонию. Об этом глава греческого правительства заявил во время выступления на IV Дельфийском экономическом форуме, который проходит в Дельфах с 28 февраля по 3 марта.

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По его словам, Греция намерена и дальше продолжать развивать отношения с Северной Македонией, которые были достигнуты благодаря Преспанскому соглашению. Он подчеркнул, что станет первым премьер-министром Греции, который посетит Скопье в сопровождении делегации с официальным визитом.

8 февраля вступление Македонии в НАТО одобрено парламентом Греции. За ратификацию проголосовали 153 депутата, в основном из правящей партии, против были 140 депутатов оппозиционных партий. 6 февраля страны НАТО подписали протокол о вступлении Македонии в альянс.

Спор между Скопье и Афинами о названии «Македония» велся с момента провозглашения независимости бывшей югославской республики в 1991 году. Греция более 20 лет добивалась переименования соседнего государства, поскольку аналогичное название носит крупнейший греческий регион. Считая это угрозой территориальной целостности, Афины блокировали присоединение Македонии к ЕС и НАТО.

В сентябре 2018 года переименование Македонии поддержали более 90% участников референдума.

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