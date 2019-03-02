Премьер-министр Греции намерен скоро посетить Северную Македонию

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ближайшее время нанесет официальный визит в Северную Македонию. Об этом глава греческого правительства заявил во время выступления на IV Дельфийском экономическом форуме, который проходит в Дельфах с 28 февраля по 3 марта.

По его словам, Греция намерена и дальше продолжать развивать отношения с Северной Македонией, которые были достигнуты благодаря Преспанскому соглашению. Он подчеркнул, что станет первым премьер-министром Греции, который посетит Скопье в сопровождении делегации с официальным визитом.

8 февраля вступление Македонии в НАТО одобрено парламентом Греции. За ратификацию проголосовали 153 депутата, в основном из правящей партии, против были 140 депутатов оппозиционных партий. 6 февраля страны НАТО подписали протокол о вступлении Македонии в альянс.

Спор между Скопье и Афинами о названии «Македония» велся с момента провозглашения независимости бывшей югославской республики в 1991 году. Греция более 20 лет добивалась переименования соседнего государства, поскольку аналогичное название носит крупнейший греческий регион. Считая это угрозой территориальной целостности, Афины блокировали присоединение Македонии к ЕС и НАТО.

В сентябре 2018 года переименование Македонии поддержали более 90% участников референдума.