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Адвокат заявил об опасности для задержанного в Греции россиянина в случае выдачи Украине

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Фото: РИА Новости/Сергей Венявский
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Гражданину России Евгению Калинину, задержанному в Греции по запросу Украины, грозит опасность в случае экстрадиции. Такое мнение высказал адвокат Яннис Рахиотис.

«Россиянину грозит смертельная опасность, если его выдадут на Украину», — цитирует адвоката ТАСС. Он подчеркнул, что проинформировал греческие власти об этом.

Ранее 2 марта Рахиотис заявил, что, несмотря на то что официально речь идет о нарушении налогового законодательства в период работы Калинина на Украине, дело является политическим. По его словам, россиянина преследуют за поддержку экс-президента Украины Виктора Януковича. Он добавил, что Калинин входит в списки «Миротворца».

Россиянина, прибывшего в Грецию в командировку, задержали в афинском аэропорту вечером 28 февраля. Суд рассмотрел дело и поместил его в тюрьму до поступления украинского запроса об экстрадиции.

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