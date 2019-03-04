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Мэй посетила Солсбери в годовщину отравления Скрипалей

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Фото: REUTERS/Adrian Dennis
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Глава правительства Великобритании Тереза Мэй посетила городок Солсбери, где год назад отравили британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

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В ходе поездки политик зашла в два магазина, расположенных рядом с городским собором, и пообщалась с местными жителями. В заявлении премьер-министра отмечается, что город вернулся к повседневной жизни и принимает туристов.

Также Мэй поблагодарила горожан и спецслужбы за проявленные оптимизм и стойкость, сообщает 4 марта «РИА Новости». Она назвала покушение на Скрипалей «разрушительным и безрассудным инцидентом», добавляет «Газета.ру».

3 марта посольство России в Великобритании опубликовало 50-страничный доклад «Солсбери: вопросы без ответов». В нем в хронологическом порядке изложены материалы, имеющие отношение к отравлению россиян, чьи тела без сознания были обнаружены в Солсбери 4 марта 2018 года.

В МИД России заявили по случаю годовщины инцидента в Солсбери, что история с отравлением  — это трюк «дохлый кот», который используется для отвлечения внимания британцев от внутренних проблем.

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