Прямой эфир
Сюжет:

МИД назвал инцидент в Солсбери дохлым котом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве иностранных дел (МИД) России по случаю годовщины инцидента в Солсбери заявили, что история с отравлением британского агента, экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — это трюк «дохлый кот», который используется для отвлечения внимания британцев от внутренних проблем, сообщается 4 марта в аккаунте российского дипведомства в Facebook.

Исчезнувшая: Юлию Скрипаль потребуют признать без вести пропавшей
Ее сестра обратится к правоохранительным органам РФ с требованием расследовать дело дочери экс-агента британских спецслужб

«В русском языке есть выражение «спасительная соломинка». Это символ последней надежды в безвыходном положении — нечто случайное, незапланированное, некое спонтанное чудодейственное провидение. В англосаксонском политическом дискурсе, например, у этого понятия оказалось куда менее поэтичное обозначение — «дохлый кот», — сказали в МИДе.

В ведомстве добавили, что за прошедший год официальный Лондон так и не смог внятно объяснить, что случилось 4 марта 2018 года в Солсбери.

Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала «трагикомической» годовщину отравления Скрипалей и отметила, что спустя год после инцидента Москва так и не знает, что произошло с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

3 марта посольство России в Великобритании опубликовало 50-страничный доклад «Солсбери: вопросы без ответов». В нем в хронологическом порядке изложены материалы, имеющие отношение к отравлению бывшего британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, чьи тела без сознания были обнаружены в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские следователи полагают, что отец и дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России. По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.

Соединенное Королевство обвинило Россию в причастности к инциденту. В частности, британские власти выдали ордер на арест российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. Москва отвергла все обвинения, заявив, что британские власти отказываются от сотрудничества и проведения открытого и независимого расследования. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери в рамках туристической поездки и не знали Скрипалей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова назвала трагикомической годовщину дела Скрипалей
Захарова отругала британские СМИ за фейки про Скрипалей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017