МИД назвал инцидент в Солсбери дохлым котом

В Министерстве иностранных дел (МИД) России по случаю годовщины инцидента в Солсбери заявили, что история с отравлением британского агента, экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — это трюк «дохлый кот», который используется для отвлечения внимания британцев от внутренних проблем, сообщается 4 марта в аккаунте российского дипведомства в Facebook.

«В русском языке есть выражение «спасительная соломинка». Это символ последней надежды в безвыходном положении — нечто случайное, незапланированное, некое спонтанное чудодейственное провидение. В англосаксонском политическом дискурсе, например, у этого понятия оказалось куда менее поэтичное обозначение — «дохлый кот», — сказали в МИДе.

В ведомстве добавили, что за прошедший год официальный Лондон так и не смог внятно объяснить, что случилось 4 марта 2018 года в Солсбери.

Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала «трагикомической» годовщину отравления Скрипалей и отметила, что спустя год после инцидента Москва так и не знает, что произошло с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

3 марта посольство России в Великобритании опубликовало 50-страничный доклад «Солсбери: вопросы без ответов». В нем в хронологическом порядке изложены материалы, имеющие отношение к отравлению бывшего британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, чьи тела без сознания были обнаружены в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские следователи полагают, что отец и дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России. По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.

Соединенное Королевство обвинило Россию в причастности к инциденту. В частности, британские власти выдали ордер на арест российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. Москва отвергла все обвинения, заявив, что британские власти отказываются от сотрудничества и проведения открытого и независимого расследования. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери в рамках туристической поездки и не знали Скрипалей.