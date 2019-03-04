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Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в Ленобласти в 2019 году

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В городах Выборг и Новая Ладога Ленинградской области в 2019 году планируют отреставрировать четыре многоквартирных дома, которые являются объектами культурного наследия. Стоимость работ оценили в 138 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

В Выборге будут приведены в порядок сразу три здания. Работы запланированы в жилом и торговом доме бывшего акционерного общества «Карьяла» на проспекте Ленина, 12/10, в жилом доме Б.К. Клоуберга на улице Сторожевой Башни, 18, и в жилом доме Е. Вольфа на Крепостной улице, 1.

В рамках работ будут отремонтированы крыши и фасады зданий. Также предусмотрен ремонт фундаментов, пишет телеканала «78».

В Новой Ладоге капитальный ремонт планируют провести в жилом доме на набережной Ладожской Флотилии, 22. Здесь будут восстановлены фасада.

Начальная стоимость контракта составит 138 млн рублей. На все виды работ подрядчик должен предоставить гарантию на пять лет.

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