Детсад со слониками в Москве признали памятником архитектуры

Здание бывшего детского сада № 333 на северо-западе Москвы, в районе Щукино, внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом 27 февраля сообщается на официальном сайте мэра города.

Двухэтажное сооружение было построено в 1930-е годы по индивидуальному проекту для детей сотрудников Народного комиссариата обороны СССР.

Здание сочетание в себе два архитектурных стиля — конструктивизм и ар-деко. На территории находится бассейн с четырьмя скульптурами слонов.

За последние семь лет охранный статус получили 700 памятников. Все они объекты культурного наследия.

25 января стало известно, что дом на улице Петровке в Москве, в котором снимали фильм «Служебный роман», признали памятником архитектуры. Здание было построено в 1899−1900 годах архитекторами Илларионом Ивановым-Шицом и Максимом Геппенером. Оно спроектировано в стиле модерн. Главные фасады дома украшены масками львов, греческим орнаментом, пальметтами и кариатидами.