Прямой эфир

Детсад со слониками в Москве признали памятником архитектуры

0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Здание бывшего детского сада № 333 на северо-западе Москвы, в районе Щукино, внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом 27 февраля сообщается на официальном сайте мэра города.

За стенкой кремля: как живется в доме-памятнике в Суздале
Обитатели исторических казематов обязаны делать ремонт своими силами и за свой счет, а удобств нет даже во дворе

Двухэтажное сооружение было построено в 1930-е годы по индивидуальному проекту для детей сотрудников Народного комиссариата обороны СССР.

Здание сочетание в себе два архитектурных стиля — конструктивизм и ар-деко. На территории находится бассейн с четырьмя скульптурами слонов.

За последние семь лет охранный статус получили 700 памятников. Все они объекты культурного наследия.

25 января стало известно, что дом на улице Петровке в Москве, в котором снимали фильм «Служебный роман», признали памятником архитектуры. Здание было построено в 1899−1900 годах архитекторами Илларионом Ивановым-Шицом и Максимом Геппенером. Оно спроектировано в стиле модерн. Главные фасады дома украшены масками львов, греческим орнаментом, пальметтами и кариатидами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арестованный главный архитектор Ростова оказался известным рэпером
Памятник Николаю Чудотворцу установят в Николаевске по идее Юрия Чайки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017