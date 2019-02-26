Памятник Николаю Чудотворцу установят в Николаевске по идее Юрия Чайки

Статую Николая Чудотворца планируется установить на набережной Амура в Николаевске Хабаровского края к Дню города, который будет отмечаться 1 августа. Это подарок от общественного фонда меценатов России.

В правой руке у покровителя Николаевска будет меч, в левой — православный храм. Автором идеи памятника является уроженец города Юрий Чайка, который сейчас занимает пост генерального прокурора РФ.

Работы над скульптурой Николая Чудотворца идут по графику, ее высота составит 6,5 м. Рассматривается три варианта постамента: скала высотой 5–6 м, часть корабля или фонтан с водой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Святой Николай в христианстве почитается как чудотворец, на Востоке является покровителем путешествующих, заключенных и сирот, на Западе — покровителем практически всех слоев общества, но в основном детей.