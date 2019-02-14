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Арестованный главный архитектор Ростова оказался известным рэпером

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Фото: rostov-gorod.ru
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Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин, который ранее был арестован на два месяца, оказался известным рэпером.

Как пишет РЕН ТВ, он записывался с группой «Каста». Ее бывший участник Владислав Лешкевич (Влади) рассказал на своей странице в соцсети Instagram, что раньше он носил кличку Белый Будда.

Владислав Лешкевич, Instagram

14 февраля Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главного архитектора города Романа Илюгина на два месяца до 11 апреля. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

13 февраля Советский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест экс-главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали главных архитекторов Ростовской области, Ростова-на-Дону и администрации Мартыновского района Ростовской области Алексея Полянского, Романа Илюгина и Александра Корчигу.

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