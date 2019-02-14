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Суд арестовал советника министра Минэкономразвития Павла Пущина

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Басманный суд Москвы арестовал в четверг, 14 февраля, советника министра экономического развития России Павла Пущина, которому было предъявлено обвинение в получении взятки, до 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следственный комитет ходатайствовал об аресте Пущина в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Пущина меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует телеканал «360» представителя суда Юнону Цареву.

Ранее заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич был задержан в рамках этого же уголовного дела. Бывший директор рязанского предприятия «Детское питание» Александр Дворецкий также оказался под арестом. По информации Следственного комитета, мужчину задержали с поличным в собственном кабинете — с миллионом рублей взятки. Также был арестован бывший советник главы администрации Рязани Александр Зайкин.

Пущин, арестованный Басманным судом, являлся министром инвестиций Северной Осетии и вице-премьером правительства Ингушетии. Дело, в рамках которого он отправлен под стражу, связано с предприятием «Детское питание».

Ранее 14 февраля Замоскворецкий суд Москвы постановил снять арест с имущества экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Решение связано с тем, что бывший чиновник уже уплатил штраф в размере 130 млн рублей.

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