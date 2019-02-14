Главный архитектор Ростова-на-Дону отправлен под арест

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону арестовал 14 февраля главного архитектора города Романа Илюгина, ставшего фигурантом дела об обманутых дольщиках, сообщает «РИА Новости».

«Избрать Роману Илюгину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 11 апреля 2019 года», — зачитала решение судья.

13 февраля Советский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест экс-главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали главных архитекторов Ростовской области, Ростова-на-Дону и администрации Мартыновского района Ростовской области Алексея Полянского, Романа Илюгина и Александра Корчигу.

По версии следователей, подозреваемые незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. В итоге были нарушены права более 60 участников долевого строительства — средства, которые дольщики вложили в строительство недвижимости, в итоге были похищены.

Все задержанные подозреваются в превышении должностных полномочий (по ч. 1 ст. 286 УК РФ).