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Суд снял арест с имущества Улюкаева

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Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
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Замоскворецкий суд Москвы в четверг, 14 февраля, постановил снять арест с имущества бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Решение связано с тем, что экс-чиновник уже уплатил штраф в размере 130 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

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Заседание проходило в отсутствие Улюкаева. По словам его адвоката, он просто не пожелал в нем участвовать. 

О том, что бывший министр уплатил штраф, стало известно в декабре прошлого года. Для того чтобы Улюкаев мог оплатить его, суд по просьбе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в конце октября частично разблокировал его счета.

Бывший глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам лишения свободы и 130-миллионному штрафу в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вину и считает себя жертвой провокации.

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