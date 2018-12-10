В ФССП подтвердили взыскание с Улюкаева штрафа в 130 млн рублей

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России подтвердили взыскание штрафа в 130 млн с бывшего министра экономического развития страны Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии за взятку.

Представитель управления ФССП Татьяна Чулукова 10 декабря сообщила ТАСС о завершении взыскания уголовного штрафа коррупционной направленности. Ранее в понедельник об этом рассказала СМИ адвокат осужденного Лариса Каштанова.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Суд счел доказанным, что экс-министр требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Осужденный вину не признал и считает себя жертвой провокации.

В конце октября Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева для оплаты штрафа в размере 130 млн рублей.