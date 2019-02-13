Суд признал законным арест Руслана Арашукова

Мосгорсуд признал законным арест главы «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова, который является двоюродным братом сенатора от Карaчaeвo-Чeркecии Рaуфа Арашукова. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 13 февраля.

«Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу адвоката без удовлетворения», — сказали в Мосгорсуде.

Сам Арашуков заявил, что у него нет заграничных счетов и недвижимости. Он считает себя невиновным.

«Ваша честь, это всё вранье. Я всё сказал», — сказал он перед вынесением решения суда.

Сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января на заседании Совета Федерации. Позднее его арестовали и поместили в СИЗО. Политика подозревают в причастности к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. 7 февраля Мосгорсуд отказал защите Рауфа Арашукова в освобождении подозреваемого из СИЗО.

После этого был задержан его отец Рауль Арашуков, которого подозревают в причастности к хищениям газа «Газпрома» более чем на 30 млрд рублей. 31 января он был арестован на два месяца.

По этому делу также были арестованы шесть фигурантов, среди которых двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков. Еще трое предполагаемых участников ОПС находятся в розыске.