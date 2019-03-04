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Платежный сервис Mir Pay заработал для держателей карт «Мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Владельцы карт «Мир» теперь могут оплачивать товары и услуги с помощью сервиса Mir Pay на своих смартфонах. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу платежной системы «Мир».

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Новой функцией пока смогут пользоваться только владельцы телефонов на платформе Android, начиная с версии 6.0 с поддержкой технологии NFC. Также для подключения к сервису нужно иметь карту Россельхозбанка, банков РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банка, банка «Россия», Уральского банка реконструкции и развития, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка.

В настоящее время эти кредитные организации уже завершают подготовку своих устройств для приема бесконтактных карт «Мир», чтобы во втором полугодии пользоваться Mir Pay можно было в любом терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.

«Мы уверены, что благодаря запуску Mir Pay держатели российских платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной, национальной реализации платежей с помощью смартфона», — сказал генеральный директор НСПК (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.

7 февраля сообщалось, что россияне стали чаще использовать в магазинах смартфоны, позволяющие оплачивать покупки бесконтактным способом. В прошлом году количество подобных транзакций по сравнению с 2017 годом увеличилось в пять раз и составило около 133 млн.

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