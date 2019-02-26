Верните плюшки: кому на руку снижение комиссии за безналичную оплату

Возможность оплатить покупку картой, не рыская по сумке в поисках мелочи, упростила жизнь множеству россиян. И теперь, когда магазины требуют наличку, это вызывает не только неудобства, но и вопросы. Одна из причин — нежелание сетей платить комиссию за эквайринг. Подробнее об этом читайте в материале «Известий».

Важная деталь

Высокую комиссию за обслуживание безналичного расчета в магазинах можно расценивать как квазиналог, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Деловой России» 6 февраля. «Электронная торговля развивается быстро, гигантскими темпами, просто гигантскими. Поэтому здесь запретами ничего не сделаешь. Это будет просто ограничитель роста», — сказал глава государства.

В ходе форума была озвучена цифра в 3% — о такой сумме комиссии за эквайринг шла речь. Президента дезинформировали, заявил 14 февраля глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов: во-первых, единой ставки в принципе не существует, во-вторых, даже средняя ниже этой отметки.

По словам Задорнова, торговым сетям и небольшим магазинам услуги эквайринга обходятся примерно в 1,5–1,7%. А крупнейшие российские продуктовые сети, жаловавшиеся на завышенную комиссию, и вовсе платят не больше 0,6% от общей стоимости покупки за осуществление безналичного платежа.

«Стоимость эквайринга — это цена услуги. И ее регулирование должно быть чрезвычайно гибким и базирующимся на принципе «не навреди», — считает глава «ФК Открытие». Комиссии в 3% на российском рынке нет, подтвердили позднее в Банке России.

Цифры, озвученные бизнесом, и цифры от банкиров разнятся постоянно. Первые из года в год говорят о комиссии от 3% и выше, а банки уверяют — показателей такого порядка просто нет.

«Если у предприятия тариф выше, это значит, что либо оно выбрало «неправильный» банк, либо занимается сомнительной деятельностью, а обслуживающий банк принимает на себя риск и «перестраховывается» повышенным процентом», — объяснял «Известиям» руководитель центра развития эквайрингового бизнеса Бинбанка Никита Хомутов.

Откуда кэшбэк

Эквайринг — это не узкопрофильное явление из зоны интереса финансовых структур. От того, как он будет регулироваться, в конечном счете зависят цены на все товары, которые можно оплатить картой.

Возможность оплаты безналом покупатель получает за счет того, что торговая точка оплачивает услуги эквайринга. Их оказывает банк-эквайер. Его задача — установить оборудование для приема карт (обычно денег он за это не берет) и производить расчеты по операциям, опционально — обучать персонал работать с терминалом. За это банк-эквайер берет комиссионное вознаграждение, размер которого обговаривается в ходе заключения договора. Для каждого клиента оно может быть разным — единой ставки, как и отмечал Задорнов, нет.

Торговая точка получает больше клиентов (людей, которые не носят с собой наличку, уже можно рассматривать как отдельную категорию), а также снижает расходы на инкассацию и снижает риски, которые неизбежны при обороте купюр.

Схема трансакции выглядит следующим образом. Человек покупает кофе за 100 рублей по карте. 100 рублей получает кофейня. Далее она оплачивает комиссию за эквайринг, предположим, 2 рубля. Ее получает банк-эквайер. На этом дело не заканчивается — банк-эквайер отдает 1,6 рубля банку-эмитенту, выпустившему карту, — это так называемый interchange rate fee (IRF). А уже из этой суммы выделяют бонусные баллы, которые предлагают банки своим клиентам (например, программа «Спасибо» и кэшбэки).

В западных странах чаще всего посредником — эквайером — выступает вообще отдельная, не банковская структура. И ставки там действительно ниже. В США, например, еще в 2011 году IRF законодательно снизили вдвое — с 1,4 до 0,7%. Цены для потребителей остались теми же (хотя бизнес обещал снизить их после уменьшения издержек), трансакционный бизнес потерял смысл, и в конечном счете банки отказались от большинства программ лояльности. Примерно тот же расклад в Австралии, где четыре года назад interchange снизили с 0,95 до 0,5%.

Сторонники государственного регулирования эквайринга в России указывают как раз на низкие проценты на Западе — 0,2–0,3%. «Опираясь на мировую практику, считаем правильным ввести на уровне правительства РФ регулирование комиссии за прием дебетовых и кредитных карт с учетом интересов всех отраслей и экономики в целом», — заявляют в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), куда, кстати, входят продуктовые сети, которые, по некоторым данным, и так платят минимальный процент за эквайринг.

В Ассоциации компаний интернет-торговли предлагают и вовсе сделать ставки ниже европейских — 0,2–0,3%, чтобы предпринимателям не приходилось делать выбор в пользу наличного расчета, «стимулируя развитие теневой экономики».

Своим путем

Отказ принимать карты в салонах красоты, заведениях и магазинах связан зачастую именно с этим — нежеланием отдавать процент эквайеру. Еще семь лет назад торговцы заявляли, что по этой причине не хотят обязательств по безналичному расчету. Тогда «Опора России» подсчитала, что из-за комиссии за эквайринг рентабельность бизнеса (в первую очередь малого) снижается на треть. За основу брались цифры в 1,8–4%.

В 2013 году Центробанк задумался о регулировании эквайринга, рассматривался вариант установить верхнюю планку в 1%. Но впоследствии отказался от этой идеи. Против нее выступают и в Минпромторге. В ведомстве полагают, что сетям нужно самостоятельно договариваться с банками о наиболее выгодных условиях. Регулирование же приведет к тому, что Россия повторит опыт западных стран, считают в министерстве. Его позицию разделяют Минфин и ФАС.

Банкам будет невыгодно дальше заниматься эквайрингом — реальную прибыль на этом рынке они начали получать совсем недавно. Тогда станет бессмысленным предоставление оборудования торговым точкам, а значит, те станут платить за них сами. Это увеличит издержки бизнеса, что ставит под вопрос возможное снижение цен. Впрочем, многие ритейлеры вообще открыто заявляют, что даже при снижении комиссии будут повышать цены, подчеркивали в ЦБ.

Там готовы рассмотреть вариант снижения эквайринга для социальных товаров и услуг. Впрочем, многие банки и так уже установили специальные тарифы на этот случай. Размер комиссий и так будет снижаться, считает зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. Рынок становится всё более конкурентным, объем трансакций растет, а потому тарифы (в первую очередь для ритейла) постоянно снижаются.

Избежать отката

На сегодняшний день на рынке эквайринга в России работают больше 330 банков. Большую его часть занимает Сбербанк, который установил свыше 1,5 млн торговых терминалов. По данным «Банки.ру», лидерами на рынке также считаются Газпромбанк, «Русский стандарт» и Росбанк.

По данным Сбербанка на ноябрь, по банковским картам ежемесячно проводится более миллиарда операций. За 2017 год Сбербанк провел свыше 9 млрд трансакций по эквайринговой сети, подсчитали в компании The Nilson Report.

В целом Россия еще отстает от Запада по объему безналичных платежей, но движется семимильными шагами. За 10 лет рост доли оплаты по карте вырос в 14 раз. А по скорости распространения бесконтактных платежей Россия и вовсе первая в мире. По данным на октябрь, в стране было в среднем по три карты на каждого взрослого человека.

Одна из негативных сторон регулирования interchange — возможность возвращения к преимущественно наличной оплате, подчеркивают в ЦБ. «Это даст негативный импульс и снизится доля безналичных платежей. Мы как страна должны переходить в безналичное общество, — считает первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. — Это удобно как клиенту, так и государству».