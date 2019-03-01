Большинство россиян предпочли наличным оплату картой

Большинство россиян предпочитают расплачиваться банковской картой, а не наличными, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

75% респондентов ответили социологам, что расплатятся картой, если даже в их распоряжении есть и наличные. Выбор опрошенные объяснили удобством оплаты картой, возможностью получения бонусов от банка, быстротой и возможностью оплаты без сдачи.

«Подавляющее большинство респондентов (87%) отметили, что за последние 4-5 лет стали чаще расплачиваться банковскими картами», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ в пятницу, 1 марта.

При выборе банковской карты опрошенные учли стоимость ее обслуживания и наличие бонусных программ. 59% знающих размер платы за обслуживание или не платящих за него заявили, что сократят использование карты, если банк повысит размер комиссии или отменит льготные условия. Каждый пятый отметил, что перестанет пользоваться картой.

«Чаще всего респонденты выбирают карту для оплаты товаров и услуг в Интернет-магазинах (92%) и в магазинах электроники (88%)», — отметили социологи.

21 июня 2018 года стало известно, что платежные системы Visa и MasterCard тестируют банковские карты со встроенным сканером отпечатков пальцев. Планируется, что данная технология повысит безопасность совершаемых платежей. Теперь владельцу карты не придется вводить PIN-код. Для совершения платежа ему достаточно будет приложить палец.