Прямой эфир

Большинство россиян предпочли наличным оплату картой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство россиян предпочитают расплачиваться банковской картой, а не наличными, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Верните плюшки: кому на руку снижение комиссии за безналичную оплату
Западный сценарий показал, что от этого выиграет только одна сторона

75% респондентов ответили социологам, что расплатятся картой, если даже в их распоряжении есть и наличные. Выбор опрошенные объяснили удобством оплаты картой, возможностью получения бонусов от банка, быстротой и возможностью оплаты без сдачи.

«Подавляющее большинство респондентов (87%) отметили, что за последние 4-5 лет стали чаще расплачиваться банковскими картами», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ в пятницу, 1 марта.

При выборе банковской карты опрошенные учли стоимость ее обслуживания и наличие бонусных программ. 59% знающих размер платы за обслуживание или не платящих за него заявили, что сократят использование карты, если банк повысит размер комиссии или отменит льготные условия. Каждый пятый отметил, что перестанет пользоваться картой.

«Чаще всего респонденты выбирают карту для оплаты товаров и услуг в Интернет-магазинах (92%) и в магазинах электроники (88%)», — отметили социологи.

21 июня 2018 года стало известно, что платежные системы Visa и MasterCard тестируют банковские карты со встроенным сканером отпечатков пальцев. Планируется, что данная технология повысит безопасность совершаемых платежей. Теперь владельцу карты не придется вводить PIN-код. Для совершения платежа ему достаточно будет приложить палец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне стали чаще оплачивать покупки смартфоном
Карты на ветер: доля премиального «пластика» подскочила в 5 раз
Это приводит к росту цен в магазинах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017