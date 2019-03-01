YouTube отключит функцию комментариев ко всем видео с участием детей

Представители видеохостинга YouTube решили отключить возможность комментирования видео с участием детей. Данная мера принимается после появившихся на прошлой неделе сообщений о том, что под рядом безобидных роликов появились неуместные комментарии, написанные педофилами.

В компании заявили, что на отключение комментариев ко всем видео с детьми потребуется несколько месяцев, пишет в пятницу, 1 марта New York Post. На минувшей неделе сообщения уже удалили под десятком миллионов роликов.

Известные рекламодатели, среди которых Nestle, AT & T и Epic Games, сняли рекламу с YouTube после обнаружения неприемлемых комментариев. В Nestle на минувшей неделе восстановили рекламу после решения руководства видеохостинга об удалении комментариев.

Оставлять комментарии включенными смогут несколько каналов, публикующих видео с детьми. Но они должны быть известны на сервисе и активно модерировать посты. «Нет ничего более важного для нас, чем обеспечение безопасности молодежи на платформе», — заявила генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки в Twitter.

В начале февраля разработчики видеохостинга задумались о том, чтобы убрать кнопку дизлайка («мне не нравится»). Такое решение связано с намерением ликвидировать возможность спама и флешмобов.