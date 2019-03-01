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Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-350 поступят в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине в Ленинградской области в конце 2019 года. Об этом газете Вооруженных сил России «Красная звезда» сообщил начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

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30 декабря стало впервые известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2019 году впервые получат новый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Помимо этого, в войска поступят около 10 комплексов ЗРК С-400 «Триумф» и комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «Панцирь-С».

С-350Е «Витязь» –– зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения. Представляет собой самоходную пусковую установку, работающую совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси спецавтомобиля БАЗ.

В 2018 году комплексы С-400 и «Панцирь-С» усилили ПВО в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях. В следующем году два комплекса С-400 поступят на вооружение ВКС.

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