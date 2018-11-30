ПВО Крыма усилят дивизионом комплексов «Панцирь-С»

До конца 2018 года в Крыму развернут новый дивизион комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «Панцирь-С». Об этом 29 ноября сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

«Эти комплексы будут поставлены в Крым до конца года», –– цитирует военного «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время комплексы проводят стыковочные (учебные) стрельбы на полигоне в Астраханской области.

Об планах усилить ПВО Крыма «Панцирями» в июне сообщил командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

«Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) ото всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

29 ноября стало известно, что на боевое дежурство на севере Крыма заступил четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».

Комплекс разместили в 20 км от границы с Украиной в окрестностях Джанкоя.