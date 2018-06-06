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Военные в Крыму научатся отражать «массированный ракетный удар»

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В Крыму 5 июня начались масштабные учения, в которых участвуют 6 тыс. военнослужащих и около сотни самолетов и вертолетов, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

В совместных учениях задействованы 4-я армия ВВС и ПВО, Черноморский флот, а также общевойсковые соединения, сообщает «Интерфакс».

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В ходе учений самолеты-разведчики обнаружили корабельную ударную группировку условного противника, которая готовилась нанести «массированный ракетный удар по стратегически важным объектам Республики Крым».

Для отражения удара применили дислоцированные в Крыму дивизионы ЗРС С-400 «Триумф», а также расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

В свою очередь береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» нанесли огневой удар по кораблям условного противника.

По словам представителя Южного военного округа полковника Вадима Астафьева, военные успешно отразили массированный удар условного противника.

5 июня стало известно, что соединение ПВО в Крыму доукомплектуют в 2018 году зенитно-ракетным дивизионом «Панцирь-С1». ПВО Крыма усилили вторым дивизионом С-400 «Триумф» 13 января.

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