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Четвертый дивизион С-400 развернули для защиты Крыма на границе с Украиной

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма. Об этом в четверг, 29 ноября, заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.

Приказ был отдан командующим Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенантом Виктором Севостьяновым.

Комплекс разместили в 20 км от границы с Украиной в окрестностях Джанкоя, передает «РИА Новости». Три остальных дивизиона С-400 находятся под Евпаторией, Севастополем и Феодосией.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности. Она была принята на вооружение в России в 2007 году. ЗРК предназначен для защиты важнейших политико-административных, военных и экономических объектов.

Договоры с Россией на поставку С-400 заключили Индия, Китай и Турция.

Интерес к покупке российских зенитных ракетных комплексов проявляют еще не менее 13 стран, в том числе Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак, Катар, Марокко и Саудовская Аравия, напоминает телеканал «360».

Комплексы С-400 «Триумф» предназначены для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, а также постановщиков помех на расстоянии от 60 до 400 км. Каждая установка может одновременно обстреливать до 36 целей с наведением до 72 ракет. Любой комплекс может управлять сетью ЗРК различных типов, таких как С-400, С-300, Панцирь-С1, Тор-М1.

Ранее, 5 октября, стало известно, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соглашение о поставке Нью-Дели пяти полков комплексов С-400 «Триумф».

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