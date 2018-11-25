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Журнал Business Insider объяснил повышенный интерес к С-400

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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 значительно превосходят американские системы ПВО, чем обусловлена их огромная популярность в мире. Такую точку зрения высказали журналисты Business Insider.

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Издание отмечает, что Россия в последние годы заключила несколько контрактов и в ближайшее время начнет поставки комплексов в Турцию, Индию и Саудовскую Аравию.

Кроме того, интерес к С-400 проявляют Белоруссия, Алжир и Китай. Вместе с тем Россия ведет разработки ЗРК С-500, желание приобрести который уже высказывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Авторы объясняют, что американские истребители всегда превосходили советские, поэтому власти СССР, а потом и России, решили инвестировать средства в укрепление противоракетной обороны. Этим и объясняется техническое превосходство российских систем.

15 ноября телекомпания CNBC сообщила, что не менее 13 государств выразили желание приобрести ЗРК С-400. Среди них Египет, Вьетнам, Катар, Саудовская Аравия, Алжир, Марокко и Ирак.

Комплексы С-400 предназначены для поражения всех современных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов различных типов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, а также постановщиков помех.

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