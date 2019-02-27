Эрдоган заявил о бесповоротном решении по покупке С-400

Турция не откажется от намерения приобрести российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, несмотря на давление США, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

В интервью телеканалу NTV Эрдоган отметил, что Москва предоставила Анкаре хорошие условия по закупке С-400.

«Если США нам предложат подходящие условия по ЗРК Patriot, то мы тоже можем сказать «да», но о шагах назад по С-400 речи быть не может», — подчеркнул президент Турции.

Он также обратился к американским коллегам, призвав изменить «жесткий подход» к вопросу закупки российского вооружения.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.

7 февраля стало известно, что Вашингтон может отказаться от продажи Анкаре комплексов Patriot, если она заключит сделку с Москвой по поставкам зенитных ракетных систем С-400. Соединенные Штаты выразили готовность также отменить продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35.