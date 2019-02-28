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Пушков оценил риск ядерной войны между Индией и Пакистаном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Риск перехода конфликта между Индией и Пакистаном к ядерной войне минимален, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«Ядерное оружие служит сдерживающим фактором для расширения конфликта: обе стороны понимают, что в ядерной войне выигравших не будет», – написал российский сенатор в Twitter.

Более того, как отметил Пушков, в случае применения ядерного оружия обе страны «будут откинуть в прошлое, отягощенное радиацией».

«Самоубийц нет», — заключил сенатор.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад». Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований.

26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.

На следующий день официальный представитель пакистанских вооруженных сил Асиф Гафур сообщил в Twitter, что утром 27 февраля были сбиты два самолета военно-воздушных сил Индии над линией контроля между странами в воздушном пространстве Пакистана. Один самолет упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, а второй — на части региона, подконтрольной Индии. Причиной стало якобы нарушение ВВС Индии линии контроля. Гафур также заявил, что один индийский пилот был задержан.

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