Зона контроля: отбор наблюдателей в тюрьмах хотят ужесточить

Принятый 10 лет назад закон об общественном контроле в местах лишения свободы нуждается в совершенствовании. В частности, необходимо ужесточить отбор членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК) и дать на проверку кандидатов 120 дней вместо 90. Это позволит убедиться, что в ОНК не попадут люди с корыстными интересами. Кроме того, требуется изменить порядок финансирования и отчетности комиссий. Такие рекомендации (документ есть у «Известий») представит 28 февраля Общественная палата. Они также войдут в итоговый доклад ОП, который в конце года будет направлен президенту Владимиру Путину. Эксперты отмечают, что необходимо расширить полномочия ОНК — разрешить им вход в конвойные помещения судов, спецтранспорт для перевозки заключенных и служебные помещения правоохранительных органов.

Финансовая поддержка

В Общественной палате — органе, который отвечает за формирование «кадрового состава» ОНК, — пришли к выводу, что надо повысить эффективность работы наблюдательных комиссий. В рекомендациях, которые подготовили члены ОП РФ, например, есть предложение выделять средства для ОНК из региональных бюджетов. Потому что сейчас затраты на проезд к местам принудительного содержания, отправку туда корреспонденции, приобретение расходных материалов и оплату средств связи несут сами члены ОНК и общественные организации, которые выдвинули в состав комиссии своего представителя.

Как показала практика, возможности у них крайне ограниченны, отмечают в ОП. И для многих ОНК доехать до следственного изолятора, удаленного от административного центра, является проблемой.

Примеров, когда местные администрации помогают членам ОНК, единицы. В ОП РФ, например, выяснили, что такая поддержка есть во Владимирской, Ленинградской, Новосибирской и Ярославской областях. Там для работы комиссий предоставляют помещения и автотранспорт. А в Красноярском крае гражданская ассамблея поддерживает ОНК финансово.

У некоторых комиссий действительно нет своих помещений, им негде не только проводить предусмотренные законом собрания, они даже не имеют адреса для получения письменных жалоб от заключенных, отметил обозреватель «Известий», член ОНК Москвы Борис Клин.

— Финансирование необходимо и для поездок в отдаленные места. Даже в Москве в центр временного содержания иностранных граждан на метро не доехать, а в регионах колонии находятся на расстояниях в сотни километров, — подчеркнул Борис Клин.

Отсечь криминал

Также в ОП РФ предлагают на законодательном уровне закрепить обязанность ОНК ежегодно направлять в палату отчеты о своей работе. Объясняя это тем, что после формирования очередного состава комиссии взаимосвязь между ОНК и ОП «существенно слабеет».

— Да, есть норма о том, что ОНК должны присылать нам некие материалы по итогам осуществления общественного контроля, однако не указаны ни сроки, ни периодичность их предоставления, ни их содержание, — пояснил «Известиям» секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

Кроме того, в Общественной палате считают, что изменить надо и сам порядок формирования ОНК. В частности, дать право некоммерческим организациям, существующим не менее трех лет (сейчас — не менее пяти), выдвигать своих кандидатов в состав ОНК. Также следует увеличить срок формирования комиссий с 90 до 120 дней, чтобы было больше времени на проверку выдвинутых кандидатов.

— Надо, чтобы отбор в комиссии проводился не по формальным признакам. Людей с нечистыми мотивами либо корыстными планами в ОНК быть не должно. Знаем, что в некоторые ОНК пытались попасть лица, напрямую связанные с представителями криминальной среды, — рассказал Валерий Фадеев.

Осенью 2019 года истекает срок полномочий членов ОНК в 44 регионах, и ОП РФ предстоит сформировать новые комиссии, напомнил Борис Клин. По его словам, в прошлый раз этот процесс сопровождался скандалом, потому что некоторые известные правозащитники не вошли в новый состав. Избежать подобных ситуаций помогут изменения порядка формирования комиссий.

— Изначально проект закона об общественном контроле в местах лишения свободы предусматривал, что комиссии будет формировать уполномоченный по правам человека в РФ. И такой порядок был бы логичным — омбудсмен куда больше погружен в ситуации, которыми занимаются наблюдатели, чем ОП. Именно омбудсмен наделен юридическими полномочиями для вмешательства в проблемы, которые выявляют правозащитники. Есть и другой компромиссный вариант — поручить СПЧ, ОП РФ и уполномоченному по правам человека формирование ОНК, — полагает Борис Клин.

Кроме того, рассматривая вопрос об изменении комплектования ОНК, следует увеличить и численность (сегодня она не превышает 40 человек в регионе), считает наблюдатель. Ежегодно через московские СИЗО и изоляторы временного содержания проходят 100 тыс. человек, и членов комиссии не хватает, чтобы посетить их, ведь это неоплачиваемая деятельность, которой занимаются в свободное от основной работы время. И ходить должны группами — не менее чем по два человека.

Расширить полномочия

В совершенствовании также нуждаются законодательные и нормативные акты, регламентирующие работу ОНК, уверен ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. По его мнению, принятые в июле 2018 года поправки в закон об общественном контроле в местах лишения свободы сформулированы некорректно. Теперь сотрудники СИЗО считают, что заключенные могут жаловаться членам ОНК только на условия содержания. А говорить о следственной волоките или избиениях в полиции запрещено — встреча с членами ОНК тут же прекращается.

— Жалобы заключенных в ОНК могут подвергаться цензуре, потому что правила внутреннего распорядка в СИЗО расплывчаты. А в «Матросской Тишине» администрация отказывается следовать рекомендации членов ОНК об установке сидений на унитазах, утверждая, что такого нормативного акта нет. Именно в такой камере мы в свое время обнаружили бывшего министра Алексея Улюкаева, — поделился Иван Мельников.

Он также поддерживает предложение уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой о расширении полномочий членов ОНК. В частности, их допуске в конвойные помещения судов, спецтранспорт для перевозки заключенных и служебные помещения правоохранительных органов.