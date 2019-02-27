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Два человека погибли при пожаре во Владимирской области

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В Александрове (Владимирская область) мать и сын погибли в результате пожара. Дознаватели устанавливают причину возгорания.

Пожар произошел на втором этаже частного дома на две семьи. По словам соседей, там проживали мать со взрослым сыном. В результате пожара они погибли, пишет ИА «Владимирские новости».

Площадь горения составила около 40 кв. м. В тушении пожара участвовали 10 человек. На месте происшествия работают эксперты, они устанавливают возможные причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области восемь человек стали жертвами пожара. Среди погибших трое детей. Все погибшие проживали в одной квартире, к приезду спасателей крыша здания частично обрушилась. Возбуждено уголовное дело.

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