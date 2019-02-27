Число погибших при пожаре в Кемеровской области достигло восьми человек

Число жертв пожара в одном из жилых домов города Мариинска Кемеровской области достигло восьми человек, об этом 27 февраля информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«В настоящее время обнаружены тела восьми человек, в числе которых трое детей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибших», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее было известно о семи жертвах ЧП.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, среди погибших трое детей в возрасте от одного года до восьми лет. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, на место прибыл прокурор города. Телеканал также опубликовал видео с места пожара.

Возгорание произошло в ночь на 27 февраля в доме на Коммунистической улице. Все погибшие проживали в одной квартире. К приезду спасателей крыша здания частично обрушилась, полностью выгорела комната, где находился очаг возгорания. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело.