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Человек погиб при пожаре в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жилой дом загорелся в ночь на вторник в Басманном районе Москвы. В результате пожара погиб один человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города, инцидент произошел по адресу Переведеновский переулок, дом 22. Огонь распространился на 10 кв. м.

«Сотрудники МЧС эвакуировали 33 человека из горящей квартиры и соседних с ней квартир в ходе борьбы с огнем. Один человек погиб», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время пожар полностью потушен, причины возгорания выясняются.

23 февраля пожар произошел в здании Московской государственной консерватории имени Чайковского в Среднем Кисловском переулке в центре столицы. Загоревшееся здание находилось на реконструкции. Открытое горение наблюдалось на третьем этаже. В результате происшествия никто не пострадал.

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