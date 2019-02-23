Прямой эфир

Пожар в Московской консерватории ликвидировали

0
Фото: Instagram/mausbest
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в одном из корпусов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в Среднем Кисловском переулке. Об этом сообщили в штабе пожаротушения.

Отмечается, что площадь пожара составила 30 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.

Основное здание консерватории от пожара не пострадало.

Ранее сообщалось, что загоревшееся здание находится на реконструкции. Открытое горение наблюдалось на третьем этаже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар в Московской консерватории локализовали
На складе в Петропавловске-Камчатском произошел пожар

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017