Пожар в Московской консерватории ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в одном из корпусов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в Среднем Кисловском переулке. Об этом сообщили в штабе пожаротушения.

Отмечается, что площадь пожара составила 30 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.

Основное здание консерватории от пожара не пострадало.

Ранее сообщалось, что загоревшееся здание находится на реконструкции. Открытое горение наблюдалось на третьем этаже.