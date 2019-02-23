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В Московской консерватории произошел пожар

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Фото: commons.wikimedia.org/salech hcelas
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Пожар произошел в здании Московской государственной консерватории имени Чайковского в Среднем Кисловском переулке в центре столицы.

Как сообщает РЕН ТВ, горящее здание находится на реконструкции, открытое горение наблюдается на третьем этаже.

Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте работают экстренные службы. Данных о пострадавших не поступало.

По данным ТАСС, на ликвидацию огня направлены 30 пожарных расчетов. Кроме того, создан штаб пожаротушения.

В середине февраля сообщалось, что спасатели вызволили из огня восемь человек при пожаре в квартире одного из домов на северо-востоке Москвы.

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