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Пожар в Туле унес жизни трех человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пожар в многоквартирном доме в Туле унес жизни трех человек, еще трое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону в пятницу, 22 февраля.

«По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на втором этаже девятиэтажного дома», — рассказали спасатели.

Отмечается, что причина пожара неизвестна, на места работают дознаватели. 

19 февраля стало известно, что двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области. Причиной возгорания могла стать неисправность печи.

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