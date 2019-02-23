Пожар в Туле унес жизни трех человек

Пожар в многоквартирном доме в Туле унес жизни трех человек, еще трое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону в пятницу, 22 февраля.

«По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на втором этаже девятиэтажного дома», — рассказали спасатели.

Отмечается, что причина пожара неизвестна, на места работают дознаватели.

19 февраля стало известно, что двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области. Причиной возгорания могла стать неисправность печи.