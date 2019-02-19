Два человека погибли в результате пожара в Иркутской области

Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области. Причиной возгорания могла стать неисправность печи.

По данным МЧС, в дымоходе дома в селе Баклаши были обнаружены множественные прогары. Это говорит о том, что печь сильно топили. Площадь возгорания составила 14 кв. м. Во время тушения пожара в одной из комнат были найдены тела двух погибших мужчин. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

По факту пожара проводится проверка. Всего с начала года в Иркутской области произошло более 900 пожаров, в 222 случаях причиной стала неисправность печного отопления.