В Москве произошел пожар на Преображенском рынке. Об этом 17 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ, разместивший видео с места событий.

По сведениям регионального ГУ МЧС России, возгорание площадью 50 кв. м ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Как уточняет ТАСС, горели две не принадлежащие рынку палатки. Сотрудники рынка провели своевременную эвакуацию посетителей и арендаторов. По предварительной информации, причиной пожара была техническая неисправность электроприбора.

По словам директора рынка Алексея Донченко, территорию огородили для разбора мусора. Однако он завершится к вечеру 18 февраля и никак не повлияет на работу торговых рядов.

Ранее 17 февраля сообщалось о пожаре площадью 960 кв. м в здании продуктового склада в Новосибирске. Огонь локализован, однако тушение осложнено тем, что обрушилась кровля металлического ангара и это не дает пожарным доступа к очагу возгорания.