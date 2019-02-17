Прямой эфир

В Москве произошел пожар на Преображенском рынке

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве произошел пожар на Преображенском рынке. Об этом 17 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ, разместивший видео с места событий.

По сведениям регионального ГУ МЧС России, возгорание площадью 50 кв. м ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Как уточняет ТАСС, горели две не принадлежащие рынку палатки. Сотрудники рынка провели своевременную эвакуацию посетителей и арендаторов. По предварительной информации, причиной пожара была техническая неисправность электроприбора.

По словам директора рынка Алексея Донченко, территорию огородили для разбора мусора. Однако он завершится к вечеру 18 февраля и никак не повлияет на работу торговых рядов.

Ранее 17 февраля сообщалось о пожаре площадью 960 кв. м в здании продуктового склада в Новосибирске. Огонь локализован, однако тушение осложнено тем, что обрушилась кровля металлического ангара и это не дает пожарным доступа к очагу возгорания. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели справились с пожаром в детском доме Нижнего Тагила
Пожар вспыхнул в телецентре «Останкино»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017