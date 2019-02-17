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В Новосибирске загорелся продуктовый склад

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В здании продуктового склада в Новосибирске тушат пожар на площади 960 кв. метров. Как заявили в региональном ГУ МЧС агентству ТАСС, возгорание локализовано.

«В здании, где хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло, произошло возгорание. Основная задача — не допустить распространения огня на соседние складские помещения», — рассказали спасатели.

ЧП произошло в воскресенье, 17 февраля. Тушение осложнено тем, что обрушилась кровля металлического ангара, и это не дает доступа к очагу возгорания. Для устранения возможной угрозы распространения огня на соседние складские помещения привлекли дополнительные силы, бесперебойную подачу воды обеспечивает пожарный поезд.

Склад расположен в промышленной зоне в Дзержинском районе города, угрозы жилым домам нет.

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