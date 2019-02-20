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В Симферополе потушили пожар на заводе пластмасс

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Фото: МЧС РФ
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Пожарные ликвидировали возгорание на складе завода пластмасс в Симферополе. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Крыму.

ЧП произошло утром 20 февраля. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м, пишет «Федеральное агентство новостей». По предварительной версии, загорелось машинное масло, хранившееся в подвальном помещении завода. На момент возгорания все люди были экстренно эвакуированы из здания. В результате произошедшего никто не пострадал.

«По прибытии к месту пожара было установлено, что горят нефтепродукты — мазут, который использовался для работы станков в данном помещении», — сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные главное управление МЧС.

Полностью пожар был ликвидирован в 15:50. К тушению были привлечены восемь пожарных машин и больше 50 человек сотрудников МЧС. Уточняется, что спасателям на ряде участков пришлось работать в специальных респираторных масках для защиты от едкого дыма. Помимо этого, из-за горения вредных химических веществ спасатели приняли решение о проведении замеров на концентрацию ядовитых веществ в воздухе в радиусе 200–300 м от очага пожара. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) выявлено не было.

Правоохранители проводят проверку по факту возгорания, выясняются причины и обстоятельства ЧП.

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