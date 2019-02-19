Пожар унес жизни семерых детей в Канаде

Семь детей погибли на пожаре в одном из домов на юге канадского города Галифакс. Об этом 19 февраля сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел ранним утром. Огонь охватил первый и второй этажи дома. Кроме того, при пожаре пострадали мужчина и женщина, их доставили в больницу. Отмечается, что пострадавший мужчина находится в критическом состоянии.

По данным следователей, все погибшие дети являются членами одной семьи. Как сообщила жительница соседнего дома, в этой семье проживали семь детей в возрасте от трех месяцев до 17 лет. При этом общественный центр мечети Умма сообщил, что все они являются выходцами из Сирии.

«Весь наш муниципалитет скорбит, и в мыслях мы вместе с близкими этой семьи», — написал в Twitter мэр Галифакса Майк Сэвидж.

Сейчас место происшествия оцеплено для расследования. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

9 февраля крупный пожар произошел в жилом здании в городе Лонгёй канадской провинции Квебек. В результате инцидента погибли три человека, еще 11 пострадали.