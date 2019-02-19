Вспыхнувший в аэропорту Рима пожар потушили

Пожар, который вспыхнул в римском аэропорту Чампино, ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA со ссылкой на пожарную службу.

Возгорание произошло утром 19 февраля в складском помещении под зоной магазинов беспошлинной торговли. Инцидент привел к приостановлению полетов и эвакуации пассажиров и сотрудников воздушной гавани, пишет сайт kp.ru.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на repubblica.it, пожар в подвальном помещении потушили быстро, но в рамках предосторожности семь рейсов переправили во второй аэропорт Рима Фьюмичино.

По данным Национального управления гражданской авиации, аэропорт возобновляет оперативную деятельность. Вместе с тем сохраняются задержки в прибытии и отбытии рейсов, пассажиров просят обращаться в авиакомпании для получения актуальной информации о возможных изменениях расписания.

7 февраля сообщалось, что самолет загорелся при посадке в Мексике.