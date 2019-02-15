Аэропорт Анадыря закрыли из-за мощного циклона, а все местные и московские рейсы перенесли на 18 февраля. Спасатели распространили экстренное предупреждение.

На пятницу, 15 февраля, в Анадырь должны были прибыть рейсы из Эгвекинота и Внуково, также эти рейсы должны были вылететь из анадырского аэропорта, пишет «РИА Новости».

2 февраля более 30 рейсов задержали, 15 вылетов отменили 2 февраля в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

1 февраля эксперты рассказали, что массовые задержки или отмены рейсов не всегда связаны с неблагоприятными погодными условиями. Зачастую это выгодно крупным перевозчикам, которые таким образом желают снизить собственные издержки.