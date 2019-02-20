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В Иркутске из-за пожара в общежитии эвакуировали более 500 человек

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Фото: irk.today
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Более 500 человек были эвакуированы из общежития в Иркутске из-за пожара, возникшего в одной из комнат. Один человек госпитализирован с подозрением на отравление угарным газом, сообщили 20 февраля пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области.

«Сегодня, в начале 6 часов утра, на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в общежитии по улице Коммунистической. Сигнал поступил от автоматической пожарной сигнализации, а звонившие сообщали, что горит комната на пятом этаже, и дым заполняет этаж», –– говорится в сообщении МЧС.

Спасателям пришлось в условиях сильной задымленности вскрывать каждую комнату и проверять наличие людей.

«Звеньями газодымозащитной службы из комнат общежития были выведены более 100 человек <...> Всего из здания были эвакуированы более 500 человек», — отметили в ведомстве.

Возгорание было ликвидировано на площади 2 кв. метра в течение пяти минут.

Уже установлено, что в комнате, где произошел пожар, вплотную к кровати был приставлен обогреватель. От него загорелся матрас и личные вещи.

Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области. Причиной возгорания предварительно названа неисправность печи.

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