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Пожар произошел в чернобыльской зоне отчуждения

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Фото: соцсети
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В чернобыльской зоне отчуждения недалеко от села Бычки произошел пожар, площадь возгорания составляет 5 га, передает 17 февраля «112.ua» со ссылкой на государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в 16:40 по местному времени (17:40 мск), отмечает «Газета.ру». К тушению пожара привлекли три единицы техники и 18 человек личного состава.

5 октября 2018 года в Чернобыле состоялось открытие солнечной электростанции, которая расположена недалеко от саркофага, накрывающего четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции, реактор которого был полностью разрушен. Кроме того, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Эта катастрофа считается крупнейшей в истории атомной энергетики. Население Припяти и 10-километровой зоны вокруг АЭС было эвакуировано, пожар на станции длился 10 дней, радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км.

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