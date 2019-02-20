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На заводе пластмасс в Симферополе произошел пожар

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Фото: пресс-служба МЧС России по РК
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В Симферополе на заводе пластмасс горит складское помещение. Никто не пострадал, заявили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило утром в среду, 20 февраля. В настоящее время экстренные службы пытаются потушить пожар на площади в 1,2 тыс. кв. м.

По предварительным данным, загорелось машинное масло, которое хранилось в подвальном помещении. Причины произошедшего устанавливаются, пишет ТАСС.

Ранее в тот же день в Иркутске в общежитии по улице Коммунистической произошел пожар. Из здания были эвакуированы более 500 человек. Одного из жильцов госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.

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